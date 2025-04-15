Практика судів
  1. В Україні

Вихід на пенсію у 2025 році — коли можна докупити стаж

07:36, 15 квітня 2025
Людина може заплатити на додатковий стаж, але за певних умов.
Вихід на пенсію у 2025 році — коли можна докупити стаж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці можуть додатково придбати страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію у 60 років. У Пенсійному фонді роз'яснили важливі моменти, які можуть перешкодити своєчасному виходу на пенсію.

На конкретному прикладі роз’яснили, що може завадити вийти на пенсію у 60 років, навіть якщо людина купувала самостійно стаж. 

"Моїй мамі виповнюється в серпні 60 років, вона має стаж 31 рік 8 місяців, працювати надалі не має можливості. Чи можу я докупити їй страховий стаж, якого не вистачає?", — звернулися з питанням до ПФУ. 

 У Пенсійному фонді зауважили, що людина може заплатити на додатковий стаж, але за певних умов. Відповідно до закону №1058-IV від 09.07.2003 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право виходу на пенсію у конкретний віковий період (60, 63 або 65 років) визначає кількість страхового стажу, отриманого за час трудової діяльності. Для кожного віку є відповідна тривалість стажу, що дає право на пенсію.

Цього року громадянам призначають пенсії за віком у 60 років, якщо мають щонайменше 32 роки стажу.

Важливим аспектом є те, що добровільні внески дозволяється сплачувати до набуття права на пенсію за віком, тобто до того, як людині виповниться 60 років. Якщо цю умову не виконати, то ПФУ призначить пенсію у 63 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Окрема ухвала Верховного Суду: орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечувати затвердження нормативної грошової оцінки земель

Верховний Суд виніс окрему ухвалу про обов’язок органу місцевого самоврядування затвердити нормативну грошову оцінку землі відповідного населеного пункту.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Верховний Суд залишив в силі вирок військовослужбовцю, який вчинив непокору, вказавши, за яких умов застосовуються статті 69 та 75 КК

Верховний Суд вказав, що суди, призначаючи за непокору 5 років позбавлення волі, вже врахували, що військовослужбовець утримує двох неповнолітніх дітей і одну малолітню дитину, якій станом на час ухвалення вироку виповнилося 2 місяці.

Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Буде запроваджена нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео