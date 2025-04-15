Вихід на пенсію у 2025 році — коли можна докупити стаж

Людина може заплатити на додатковий стаж, але за певних умов.

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Українці можуть додатково придбати страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію у 60 років. У Пенсійному фонді роз'яснили важливі моменти, які можуть перешкодити своєчасному виходу на пенсію.

На конкретному прикладі роз’яснили, що може завадити вийти на пенсію у 60 років, навіть якщо людина купувала самостійно стаж.

"Моїй мамі виповнюється в серпні 60 років, вона має стаж 31 рік 8 місяців, працювати надалі не має можливості. Чи можу я докупити їй страховий стаж, якого не вистачає?", — звернулися з питанням до ПФУ.

У Пенсійному фонді зауважили, що людина може заплатити на додатковий стаж, але за певних умов. Відповідно до закону №1058-IV від 09.07.2003 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право виходу на пенсію у конкретний віковий період (60, 63 або 65 років) визначає кількість страхового стажу, отриманого за час трудової діяльності. Для кожного віку є відповідна тривалість стажу, що дає право на пенсію.

Цього року громадянам призначають пенсії за віком у 60 років, якщо мають щонайменше 32 роки стажу.

Важливим аспектом є те, що добровільні внески дозволяється сплачувати до набуття права на пенсію за віком, тобто до того, як людині виповниться 60 років. Якщо цю умову не виконати, то ПФУ призначить пенсію у 63 роки.

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