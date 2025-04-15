Выход на пенсию в 2025 году – когда можно докупить стаж

Человек может заплатить за дополнительный стаж, но при определенных условиях.

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Украинцы могут дополнительно купить страховой стаж, если его не хватает для выхода на пенсию в 60 лет. В Пенсионном фонде разъяснили важные моменты, которые могут помешать своевременному уходу на пенсию.

На конкретном примере разъяснили, что может помешать выйти на пенсию в 60 лет, даже если человек покупал самостоятельно стаж.

"Моей маме исполняется в августе 60 лет, она имеет стаж 31 год 8 месяцев, работать в дальнейшем нет возможности. Могу ли я докупить ей страховой стаж, которого не хватает?", — обратились с вопросом в ПФУ.

В Пенсионном фонде отметили, что человек может заплатить за дополнительный стаж, но при определенных условиях. Согласно закону №1058-IV от 09.07.2003 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право выхода на пенсию в конкретный возрастной период (60, 63 или 65 лет) определяет количество страхового стажа, полученного за время трудовой деятельности. Для каждого возраста есть соответствующая продолжительность стажа, дающая право на пенсию.

В этом году гражданам назначают пенсии по возрасту в 60 лет, если имеют не менее 32 лет стажа.

Важным аспектом является то, что добровольные взносы разрешается платить до получения права на пенсию по возрасту, то есть до того, как человеку исполнится 60 лет. Если это условие не выполнить, то ПФУ назначит пенсию в 63 года.

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