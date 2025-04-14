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В Верховном Суде сформулировали позицию по имущественным авторским правам на служебное произведение и их защиту

18:10, 14 апреля 2025
КХС ВС отменил решения судов предыдущих инстанций, отметив, что авторское право на произведение возникает с момента его создания и объективизации и не требует регистрации или специального оформления.
В Верховном Суде сформулировали позицию по имущественным авторским правам на служебное произведение и их защиту
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Право на произведение у субъекта авторского права возникает с момента его создания, и для возникновения авторского права или его приобретения не требуется регистрация произведения, при этом автор произведения может (но не обязан) зарегистрировать свое авторское право в соответствующих государственных реестрах.

Кроме того, применение недействительности регистрации в сфере интеллектуальной собственности как способ защиты эффективно только в случае приобретения исключительного права путем его регистрации (в частности, для приобретения прав на торговую марку, что предполагает проведение формальной и квалификационной экспертизы).

Такой вывод сделал состав судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Государственное предприятие «Украина» подало иск к дочернему предприятию, в котором, в частности, просило признать действия ДчП по использованию служебного произведения — графического изображения «Дизайн бланка «Служебное удостоверение Национальной полиции Украины» — нарушающими имущественные авторские права истца по свидетельству о регистрации авторского права на произведение, и запретить его использование. ДчП подало встречный иск, в котором просило признать:

  • недействительным свидетельство о регистрации авторского права на произведение, авторские права на которое принадлежат ГП «Украина»;
  • признать отсутствующими в ГП «Украина» авторские имущественные права на это произведение.

Хозяйственный суд первой инстанции решением, оставленным без изменений апелляционным хозяйственным судом, в удовлетворении первоначального иска отказал полностью, а встречный иск удовлетворил в полном объеме. Согласно выводу судов предыдущих инстанций, приказ МВД Украины, которым утвержден образец служебного удостоверения Нацполиции и по которому изготавливаются такие служебные удостоверения ДчП, является официальным документом, актом органа государственной власти, который в соответствии с ст. 434 ГК Украины, ст. 8 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» не подлежит охране. В связи с этим выбранный ДчП способ защиты является эффективным и надлежащим и соответствует содержанию соответствующего права.

КХС ВС отменил решения судов предыдущих инстанций и передал дело на новый рассмотрение в суд первой инстанции, отметив, что авторское право на произведение возникает с момента его создания и объективизации и не требует регистрации или специального оформления. Включение произведения как приложения к официальному документу не приводит к автоматическому прекращению авторских прав на это произведение. Свидетельство о регистрации авторского права лишь подтверждает авторство, но не является основанием для возникновения авторских прав, а значит, его признание недействительным не является надлежащим и эффективным способом защиты для установления отсутствия авторских прав. При решении споров по служебным произведениям суды должны учитывать правовой режим таких объектов, определенный законом, и обстоятельства их создания, в том числе по заказу, что влияет на распределение имущественных авторских прав между автором и работодателем.

Постановление КХС ВС от 20 февраля 2025 года в деле № 910/19775/23.

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