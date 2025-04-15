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Налоговая объяснила правила налогообложения НДФЛ выигрыша в интернет-казино

07:18, 15 апреля 2025
НДФЛ и военный сбор удерживаются организатором игр с выплачиваемых участникам средств и перечисляются в бюджет, независимо от способа выплаты.
Налоговая объяснила правила налогообложения НДФЛ выигрыша в интернет-казино
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В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили особенности налогообложения НДФЛ выигрыша в интернет-казино.

Отмечается, что согласно пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются доходы в виде выигрышей, призов.

Порядок налогообложения выигрышей и призов определен п. 170.6 ст. 170 НКУ, согласно пп. 170.6.3 которого налогообложение доходов в виде выигрышей и призов, других, чем выигрыш (приз) в лотерею, осуществляется в общем порядке, установленном НКУ для доходов, которые окончательно облагаются налогом на доходы физических лиц при их начислении, по ставке 18 процентов, определенной в п. 167.1 ст. 167 НКУ.

Доходы, указанные в п. 170.6 ст. 170 НКУ, окончательно облагаются при их выплате за счет этих доходов.

Кроме того, указанный доход является объектом налогообложения военным сбором.

Начисление, удержание и уплата (перечисление) НДФЛ и военного сбора в бюджет осуществляется в порядке, установленном ст. 168 НКУ.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что выигрыш (приз) — это средства, которые подлежат выплате (выдаче) игроку в случае его выигрыша в азартную игру, то налогообложению НДФЛ и военным сбором подлежит вся сумма средств, которая выплачивается (перечисляется) физическому лицу.

При этом удержание и уплата (перечисление) НДФЛ и военного сбора в бюджет субъектом хозяйствования — организатором таких игр осуществляется при выплате указанных средств за счет физического лица независимо от формы и способа выплаты этих средств.

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налоговая

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