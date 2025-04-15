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Податкова пояснила правила оподаткування ПДФО виграшу в інтернет-казино

07:18, 15 квітня 2025
ПДФО та військовий збір утримуються організатором ігор з виплачуваних учасникам коштів і перераховуються до бюджету, незалежно від способу виплати.
Податкова пояснила правила оподаткування ПДФО виграшу в інтернет-казино
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області інформують пояснили особливості оподаткування ПДФО виграшу в інтернет-казино. 

Зазначається, що згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків включаються доходи у вигляді виграшів, призів.

Порядок оподаткування виграшів та призів визначено п. 170.6 ст. 170 ПКУ, відповідно до пп. 170.6.3 якого оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому ПКУ для доходів, що остаточно оподатковуються податком на доходи фізичних осіб під час їх нарахування, за ставкою 18 відс., визначеною в п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Доходи, зазначені у п. 170.6 ст. 170 ПКУ, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

Крім того, вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) ПДФО і військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Враховуючи викладене, а також зважаючи на те, що виграшом (призом) є кошти, які підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру, то оподаткуванню ПДФО і військовим збором підлягає вся сума коштів, що виплачується (перераховується) фізичній особі.

При цьому утримання та сплата (перерахування) ПДФО і військового збору до бюджету суб’єктом господарювання – організатором таких ігор здійснюється під час виплати зазначених коштів за рахунок фізичної особи незалежно від форми та способу виплати таких коштів.

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податкова

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