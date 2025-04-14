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В Одесі судитимуть хлопця, який з ножем напав на чоловіка та викрав його авто

23:12, 14 квітня 2025
Молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Одесі судитимуть хлопця, який з ножем напав на чоловіка та викрав його авто
Фото: od.npu.gov.ua
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В Одесі постане перед судом 17-річний хлопець за обвинуваченням у замаху на життя місцевого чоловіка, розбійному нападі та заволодінні його автівкою. Зловмисник наніс потерпілому множинні ножові поранення, привласнив його майно та транспортний засіб, а коли намагався втекти, допустив ДТП. Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

Подія сталась у січні в Хаджибейському районі Одеси під час комендантської години.

Як встановили поліцейські, 33-річний чоловік біля дому познайомився з 17-річним хлопцем та запросив його до себе у квартиру для спільного вживання алкоголю. Під час застілля гість схопив кухонний ніж і завдав ним множинних ударів господарю в обличчя, шию та тулуб. Коли потерпілий знепритомнів, юнак оглянув його помешкання і заволодів комп’ютерною технікою, гаджетами, ігровою приставкою та іншими речами загальною вартістю майже 11,5 тис. грн. Також він прихопив з оселі ключі від автомобіля «Citroen», і завантаживши в нього викрадене майно, поїхав.

У стані алкогольного сп’яніння, без навичок водіння транспортними засобами, хлопець не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованими автівками. Правопорушник утік з місця дорожньо-транспортної пригоди разом з викраденою технікою.

Поліцейські розшукали та затримали правопорушника. Пояснювати свої дії він відмовився.

В якості речових доказів причетності молодика до події слідчі вилучили автомобіль, виявлене в ньому знаряддя злочину, а в самого зловмисника – незаконно привласнену техніку.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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суд Національна поліція Одеса

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