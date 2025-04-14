Роботодавець має інформувати центр зайнятості про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення, лише якщо звільнення на підставі скорочення є масовим.

Фото: Freepik

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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає, коли роботодавець зобов’язаний повідомляти центр зайнятості про скорочення праціників.

Зазначається, що роботодавець зобов’язаний інформувати центр зайнятості про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення, лише якщо звільнення на підставі скорочення є масовим.

Згідно з вимогами ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи).

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100 вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300; вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000; вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

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