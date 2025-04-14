Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає, коли роботодавець зобов’язаний повідомляти центр зайнятості про скорочення праціників.
Зазначається, що роботодавець зобов’язаний інформувати центр зайнятості про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення, лише якщо звільнення на підставі скорочення є масовим.
Згідно з вимогами ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи).
Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця:
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