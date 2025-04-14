Практика судів
  1. В Україні

Коли роботодавець зобов’язаний повідомляти центр зайнятості про скорочення праціників

23:56, 14 квітня 2025
Роботодавець має інформувати центр зайнятості про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення, лише якщо звільнення на підставі скорочення є масовим.
Коли роботодавець зобов’язаний повідомляти центр зайнятості про скорочення праціників
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає, коли роботодавець зобов’язаний повідомляти центр зайнятості про скорочення праціників.

Зазначається, що роботодавець зобов’язаний інформувати центр зайнятості про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення, лише якщо звільнення на підставі скорочення є масовим.

Згідно з вимогами ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи).

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця:

  1. вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100
  2. вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;
  3. вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;
  4. вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Окрема ухвала Верховного Суду: орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечувати затвердження нормативної грошової оцінки земель

Верховний Суд виніс окрему ухвалу про обов’язок органу місцевого самоврядування затвердити нормативну грошову оцінку землі відповідного населеного пункту.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Верховний Суд залишив в силі вирок військовослужбовцю, який вчинив непокору, вказавши, за яких умов застосовуються статті 69 та 75 КК

Верховний Суд вказав, що суди, призначаючи за непокору 5 років позбавлення волі, вже врахували, що військовослужбовець утримує двох неповнолітніх дітей і одну малолітню дитину, якій станом на час ухвалення вироку виповнилося 2 місяці.

Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Буде запроваджена нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео