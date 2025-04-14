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Когда работодатель обязан сообщать центр занятости о сокращении работников

23:56, 14 апреля 2025
Работодатель должен информировать центр занятости о запланированном увольнении работников за два месяца до увольнения, только если увольнение на основании сокращения является массовым.
Когда работодатель обязан сообщать центр занятости о сокращении работников
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Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказывает, когда работодатель обязан сообщать центру занятости о сокращении работников.

Отмечается, что работодатель обязан информировать центр занятости о запланированном увольнении работников за два месяца до увольнения, только если увольнение на основании сокращения массовое.

Согласно требованиям ст. 48 Закона Украины "О занятости населения" установлено, что массовым высвобождением по инициативе работодателя (кроме случая ликвидации юридического лица).

Массовым увольнением по инициативе работодателя является один месяц:

увольнение 10 и более работников у работодателя с численностью работников от 20 до 100

высвобождение 10 и более процентов работников у работодателя с численностью работников от 101 до 300;

увольнение 30 и более работников у работодателя с численностью работников от 301 до 1000;

высвобождение 3 и более процентов работников у работодателя с численностью работников от 1001 и более.

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Гоструда

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