В Украину не разрешили завезти «Идиота» – возвращение из Польши обернулось для мужчины штрафом

Таможенники изъяли печатную продукцию производства РФ, в частности книги Достоевского и Толстого.

Источник фото: Львовская таможня

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На границе с Польшей украинские таможенники изъяли печатную продукцию производства РФ. В частности, как сообщили во Львовской таможне, книги были обнаружены у мужчины, который ехал из Польши через пункт пропуска «Шегини – Медика».

14 апреля во время осмотра его автомобиля «Renault Master» сотрудники таможни обнаружили 34 экземпляра печатной продукции, напечатанной в Российской Федерации. Согласно закону Украины от 19.06.2022 № 2309-IX, запрещается ввоз на таможенную территорию Украины и/или распространение на ее территории издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена и/или выпущена в свет, и/или ввозится с территории страны-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, во Львовской таможне отмечают, что накануне в пункте пропуска «Рава-Руська – Хребенное», во время осмотра автомобиля «BMW», за рулем которого была женщина, сотрудники таможни обнаружили 116 почтовых марок времен Советского Союза и Чехословакии (1886 – 1980 гг.).

Разрешительных документов на перемещение марок через государственную границу у гражданки не было, а согласно закону о вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей, разрешение на перемещение почтовых марок не требуется только в случае, если они были выпущены после 1991 года.

Сообщается, что по этим фактам были составлены административные протоколы в соответствии с ч. 3 ст. 471 (Недекларирование товаров, подпадающих под установленные законодательством запреты или ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины или вывозу за пределы этой территории и которые перемещаются гражданами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров или без таковой.

Источник фото: Львовская таможня

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