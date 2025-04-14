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В Україну не дозволили завезти «Ідіота» – повернення із Польщі чоловіку обернулося штрафом

18:03, 14 квітня 2025
Митники вилучили друковану продукцію виробництва РФ, зокрема книги Достоєвського та Толстого.
В Україну не дозволили завезти «Ідіота» – повернення із Польщі чоловіку обернулося штрафом
Джерело фото: Львівська митниця
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На кордоні із Польщею українські митники вилучили друковану продукцію виробництва РФ. Зокрема, як повідомили у Львівській митниці, книги виявили у чоловіка, який їхав із Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика».

14 квітня під час огляду його авто «Renault Master» працівники митниці виявили 34 примірники друкованої продукції, надрукованої в Російській Федерації. А закон України від 19.06.2022 № 2309-ІХ говорить, що забороняється ввезення на митну територію України та/або розповсюдження на її території видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввозиться з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України.

Окрім того, вказують у Львівській митниці, напередодні в пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне», під час огляду «BMW», яким кермувала жінка, працівники митниці виявили 116 поштових марок часів Радянського Союзу і Чехословаччини (1886 – 1980 рр.).

Дозвільних документів на переміщення марок через державний кордон у громадянки не було, а відповідно до закону про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, дозвіл на переміщення поштових марок не потрібний лише у випадку, якщо вони були випущені після 1991 року.

Відтак, повідомляється, що за цими фактами було складено адмінпротоколи, відповідно до ч. 3 ст. 471 (Недекларування товарів , що підпадають під встановлені законодавством заборони чи обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та які переміщуються громадянами) МКУ.

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

Джерело фото: Львівська митниця

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