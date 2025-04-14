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Українцям розповіли, як захистити себе у сезон кліщів

23:30, 14 квітня 2025
Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів або сидить на траві.
Українцям розповіли, як захистити себе у сезон кліщів
Фото: kyivcity.gov.ua
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Українцям нагадали, що укуси кліщів можуть мати небезпечні наслідки для здоров’я людини.  Про це розповіла директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург, повідомляє КМДА.

Зазначається, що у квітні – травні починається щорічна сезонна підвищена активність іксодових кліщів. Саме ці комахи є переносниками збудників вірусних, рикетсіозних, бактеріальних захворювань людей і тварин, зокрема іксодового кліщового бореліозу, вірусного кліщового енцефаліту, туляремії, рикетсіозів, бабезіозу.

Здебільшого кліща можна «підхопити» на території парків, лісопаркових, зелених зон, де знаходиться тогорічне опале листя, сухі гілки, сухостій, звалища сухостійних дерев, непроріджені чагарники.

Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів або сидить на траві. Тож, збираючись на природу відповідно вдягніться:

▪️ бажано – у світлий одяг (щоб комаху на ньому було легко розгледіти) з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла;

▪️ також не забувайте про головний убір;

▪️ кожні півтори-дві години проводьте само- та взаємоогляди, щоб своєчасно побачити кліщів, поки вони ще не встигли присмоктатись.

Огляд повторіть удома після того, як зняли одяг, у якому гуляли.

▪️ почніть огляд знизу, від стоп, і поступово піднімайтеся вгору;

▪️ особливу увагу приділіть лінії шкарпеток, підколінній впадині, паху, верхній та ніжній лініям спідньої білизни, лінії волосяного покриву на голові;

▪️ також ретельно огляньте вуха та волосся;

▪️ речі та білизну також треба уважно оглянути, якнайшвидше випрати і випрасувати, адже витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

Також на прогулянці та після неї оглядайте домашніх тварин.

Крім того, убезпечте місце для привалів – звільніть від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.

«Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Якщо можливо, зверніться до травмпункту. Медики видалять комаху, оброблять місце присмоктування та нададуть необхідні рекомендації.

Щоб самостійно вилучити кліща, плавними рухами розхитуйте його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або за допомогою пінцету чи нитки, закріпленою між хоботком кліща та шкірою.

Видалити кліща необхідно з хоботком, після чого змастити укус 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, видаліть його стерильною голкою. Після цього ретельно вимийте руки з милом», - йдеться у повідомленні.

У КМДА додають, що після зняття кліща з тіла треба уважно спостерігати за станом свого здоров’я протягом місяця. У разі появи будь-яких ознак захворювання (підвищення температури тіла, почервоніння, припухлості на шкірі та ін.) одразу треба звернутися до лікаря, якому обов’язково повідомити про факт укусу.

Медики радять за три тижні після укусу здати кров на антитіла до бореліозу. Якщо аналіз їх виявить, особі призначать лікування, від своєчасності проведення якого напряму залежить одужання.

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Київ

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