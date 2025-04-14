Аспірантів третього року навчання перевірять на знання української та іноземної мов – уряд опублікував постанову

Кабмін опублікував зміни щодо складання заліку з української та іноземної мов для аспірантів і ад’юнктів третього року навчання.

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Уряд оприлюднив зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

Змінами передбачено, що протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні до індивідуального навчального плану аспіранта (ад’юнкта) третього року підготовки денної форми здобуття освіти включається єдиний державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей як обов’язковий підсумковий контроль з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в порядку, визначеному МОН.

Порядок проведення єдиного державного заліку для ад’юнктів визначається державними органами, до сфери управління яких належать заклади освіти (наукові установи), які здійснюють відповідну підготовку.

У МОН такий крок пояснюють безпрецедентним сплеском набору 2023 року – бажаючих навчатись в аспірантурі, переважно чоловіків, стало значно більше. «Однією з причин запровадження загальнонаціонального іспиту стала ситуація, що склалася у 2023 році. Тоді аспірантура стала популярною серед чоловіків призовного віку — кількість вступників зросла до 18 тисяч, тоді як у попередні роки вона не перевищувала 3–4 тисячі. Значну частину цієї хвилі становили чоловіки віком 25 років і старше», зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Відповідні зміни внесені постановою від 8 квітня №426.

Також відкореговано норму, що прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, проведеного Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. Тепер вона буде звучати так: «Прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту, проведеного Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства».

Крім того, виключено норму, що вступник, який підтвердив свій рівень знань з іноземної мови, зокрема англійської мови, в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, може не складати єдиний вступний іспит з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Автор: Наталя Мамченко

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