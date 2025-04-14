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Аспирантов третьего года обучения проверят на знание украинского и иностранного языков – правительство опубликовало постановление

17:46, 14 апреля 2025
Кабмин опубликовал изменения относительно сдачи зачета по украинскому и иностранному языкам для аспирантов и адъюнктов третьего года обучения.
Аспирантов третьего года обучения проверят на знание украинского и иностранного языков – правительство опубликовало постановление
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Правительство обнародовало изменения в Порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях).

Изменениями предусмотрено, что в период действия правового режима военного положения в Украине в индивидуальный учебный план аспиранта (адъюнкта) третьего года подготовки дневной формы обучения включается единый государственный зачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей как обязательный итоговый контроль с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания, который проводится в порядке, определенном Минобразования.

Порядок проведения единого государственного зачета для адъюнктов определяется государственными органами, в сферу управления которых входят образовательные учреждения (научные учреждения), осуществляющие соответствующую подготовку.

В Минобразования такой шаг объясняют беспрецедентным всплеском набора в 2023 году – желающих учиться в аспирантуре, преимущественно мужчин, стало значительно больше. «Одной из причин введения общенационального экзамена стала ситуация, сложившаяся в 2023 году. Тогда аспирантура стала популярной среди мужчин призывного возраста — количество поступающих выросло до 18 тысяч, тогда как в предыдущие годы оно не превышало 3–4 тысячи. Значительную часть этой волны составили мужчины в возрасте 25 лет и старше», – отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Соответствующие изменения внесены постановлением от 8 апреля №426.

Также откорректирована норма, согласно которой прием на обучение для получения степени доктора философии осуществляется по результатам единого вступительного экзамена по иностранному языку, проведенного Украинским центром оценивания качества образования в соответствии с законодательством. Теперь она будет звучать так: «Прием на обучение для получения степени доктора философии осуществляется по результатам единого вступительного экзамена, проведенного Украинским центром оценивания качества образования в соответствии с законодательством».

Кроме того, исключена норма, согласно которой поступающий, подтвердивший свой уровень знания иностранного языка, в частности английского, в объеме, соответствующем уровню В2 Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию, действительным сертификатом тестов TOEFL, International English Language Testing System или Cambridge English Language Assessment, мог не сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. При определении результатов конкурса указанные сертификаты приравнивались к результатам единого вступительного экзамена по иностранному языку с наивысшим баллом.

Автор: Наталя Мамченко

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правительство постановление

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Аспирантов третьего года обучения проверят на знание украинского и иностранного языков – правительство опубликовало постановление

Кабмин опубликовал изменения относительно сдачи зачета по украинскому и иностранному языкам для аспирантов и адъюнктов третьего года обучения.

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