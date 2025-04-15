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Порядок уплаты единого социального взноса — что нужно знать

07:02, 15 апреля 2025
Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.
Порядок уплаты единого социального взноса — что нужно знать
Фото: 7eminar.ua
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Донецкая областная государственная администрация напомнила порядок уплаты единого социального взноса.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование — это страховой взнос, сбор которого осуществляется с целью обеспечения защиты в случаях, предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.

Уплата единого взноса, которая является обязательной для налогоплательщиков, — одно из условий зачета периодов работы в страховой стаж для расчета размера пенсии по возрасту и других социальных выплат.

Перечень плательщиков единого взноса определен статьей 4 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Сроки уплаты ЕСВ:

  • Плательщики единого взноса, кроме физических лиц — предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств, обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горнодобывающих предприятий, которые обязаны уплачивать единый взнос не позднее 28 числа следующего месяца;
  • Физические лица — предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерских хозяйств обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос.

Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.

При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы.

Проверить состояние уплаты ЕСВ, просмотреть информацию о страховом стаже, получить справки с QR-кодом о страховом стаже или заработке можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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