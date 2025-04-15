Порядок уплаты единого социального взноса — что нужно знать

Донецкая областная государственная администрация напомнила порядок уплаты единого социального взноса.
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование — это страховой взнос, сбор которого осуществляется с целью обеспечения защиты в случаях, предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.
Уплата единого взноса, которая является обязательной для налогоплательщиков, — одно из условий зачета периодов работы в страховой стаж для расчета размера пенсии по возрасту и других социальных выплат.
Перечень плательщиков единого взноса определен статьей 4 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Сроки уплаты ЕСВ:
Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.
При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы.
Проверить состояние уплаты ЕСВ, просмотреть информацию о страховом стаже, получить справки с QR-кодом о страховом стаже или заработке можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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