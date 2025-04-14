С какого возраста разрешено брать на работу и какая максимальная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних – разъяснение

Государственная служба Украины по трудам рассказывает, с какого возраста разрешено брать на работу и при каких условиях могут работать несовершеннолетние.
Кодекс законов о труде (КЗоТ) разрешает работать с 16 лет. В то же время существует несколько исключений.
С 15 лет можно работать, если на это дал согласие один из родителей или заменяющее их лицо.
Кроме того, допускается оформление 14-летних учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, что не вредит здоровью и не мешает обучению. Но исключительно в свободное от учебы время, например на каникулах, с разрешения одного из родителей или заменяющего их лица.
За яких умов можуть працювати неповнолітні?
Неповнолітні особи (від 14 до 18 років) у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Водночас вони користуються низкою суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці.
Максимальна тривалість робочого часу
Неповнолітні можуть працювати лише скорочений робочий час:
Якщо у вас працюють учні протягом навчального року, максимальна тривалість їхнього робочого часу удвічі менша:
Які види робіт заборонені для неповнолітніх
Підлітки не можуть працювати у небезпечних і шкідливих умовах, під землею, на теплових і атомних електростанціях, на нафто- і газовидобувних підприємствах та інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Їх не можна залучати до нічних (з 22:00 до 6:00), понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.
Працівники до 18 років також не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм. Крім того, вантажна робота обмежується за часом – не більше однієї третини робочого часу. Іншими словами, якщо працівник працює 7 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більше 2,3 години.
Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підліткамипід час короткочасної та тривалої роботи
|Вік
|Граничні норми ваги вантажу (кг)
|Короткочасна робота
|Тривала робота
|юнаки
|дівчата
|юнаки
|дівчата
|14
|5
|2,5
|—
|—
|15
|12
|6
|8,4
|4,2
|16
|14
|7
|11,2
|5,6
|17
|16
|8
|12,6
|6,3
Як оформити трудові відносини з підлітком?
Перш за все, трудовий договір із неповнолітнім працівником укладайте лише у письмовій формі (!).
Употенційного неповнолітнього працівника не повинно бути медичних протипоказань. Тому він має пройти медичне обстеження і надати довідку.
Такий профогляд має стати щорічною традицією – допоки працівнику не виповниться 21 рік.
Крім того, ви не можете встановлювати випробувальний термін для неповнолітніх під час прийому на роботу.
Як нараховується заробітна плата?
Неповнолітні хоча й працюють менше, проте зарплату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу.
За відрядної форми оплати (за обсягом виконаної роботи) також враховуються розцінки для дорослих працівників – з доплатою за різницю між тривалістю роботи.
Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.
Щорічна й додаткові відпустки
Працівники-підлітки мають щороку відпочивати не менше 31 календарного дня. Водночас можуть взяти відпустку в будь-який зручний для них час у повному обсязі без необхідності відпрацьовувати півроку безперервної роботи.
Учні й студенти також можуть брати додаткові оплачувані відпустки для складання іспитів, так само як інші працівники.
Гарантії для працевлаштування неповнолітніх
Знайти роботу без досвіду – той ще виклик, тому держава встановлює спеціальну квоту (5% працівників за попередній рік для організацій, що мають понад 20 працівників) для певних категорій працівників, включно з неповнолітніми:
Ця квота є обов’язковою для роботодавців. У разі невиконання доведеться сплатити штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.
Чи можна звільнити неповнолітнього?
При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця необхідно обов’язково отримати згоду районної (міської) служби у справах дітей.
Якщо підприємство ліквідується чи скорочує штат або працівник не відповідає виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію та стан здоров’я, звільнити підлітка дозволяється лише у виняткових випадках з обов’язковим його працевлаштуванням.
Водночас законодавство дозволяє розірвати трудовий договір на вимогу батьків, усиновителів і піклувальників неповнолітнього, а також держорганів – якщо така робота шкодить здоров’ю працівника або порушує його інтереси.
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