Порядок сплати єдиного соціального внеску — що треба знати

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Фото: 7eminar.ua

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Донецька обласна державна адміністрація нагадала порядок сплати єдиного соціального внеску.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування — страховий внесок, збір якого здійснюється з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Сплата єдиного внеску, яка є обов’язковою для платників податків, — одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком та інших соціальних виплат.

Перелік платників єдиного внеску визначено статтею 4 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Терміни сплати ЄСВ:

- платники єдиного внеску, крім фізичних осіб — підприємців, осіб які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерських господарств, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця;

- фізичні особи — підприємці, особи які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати.

Перевірити стан сплати ЄСВ, переглянути інформацію про страховий стаж, отримати довідки з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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