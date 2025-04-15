Практика судів
  1. В Україні

Порядок сплати єдиного соціального внеску — що треба знати

07:02, 15 квітня 2025
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Порядок сплати єдиного соціального внеску — що треба знати
Фото: 7eminar.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецька обласна державна адміністрація нагадала порядок сплати єдиного соціального внеску.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування — страховий внесок, збір якого здійснюється з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Сплата єдиного внеску, яка є обов’язковою для платників податків, — одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком та інших соціальних виплат.

Перелік платників єдиного внеску визначено статтею 4 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Терміни сплати ЄСВ:

-  платники єдиного внеску, крім фізичних осіб — підприємців, осіб які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерських господарств, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця;

- фізичні особи — підприємці, особи які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати.

Перевірити стан сплати ЄСВ, переглянути інформацію про страховий стаж, отримати довідки з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

страхування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Окрема ухвала Верховного Суду: орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечувати затвердження нормативної грошової оцінки земель

Верховний Суд виніс окрему ухвалу про обов’язок органу місцевого самоврядування затвердити нормативну грошову оцінку землі відповідного населеного пункту.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Верховний Суд залишив в силі вирок військовослужбовцю, який вчинив непокору, вказавши, за яких умов застосовуються статті 69 та 75 КК

Верховний Суд вказав, що суди, призначаючи за непокору 5 років позбавлення волі, вже врахували, що військовослужбовець утримує двох неповнолітніх дітей і одну малолітню дитину, якій станом на час ухвалення вироку виповнилося 2 місяці.

Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Буде запроваджена нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео