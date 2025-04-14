Украинцам рассказали, как защитить себя в сезон клещей

Чаще всего клещи прикрепляются к одежде человека, когда он касается веток деревьев, кустов или сидит на траве.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Украинцам напомнили, что укусы клещей могут иметь опасные последствия для здоровья человека. Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья города Киева Валентина Гинзбург, сообщает КГГА.

Отмечается, что в апреле – мае начинается ежегодная сезонная повышенная активность иксодовых клещей. Именно эти насекомые являются переносчиками возбудителей вирусных, риккетсиозных, бактериальных заболеваний людей и животных, в частности иксодового клещевого боррелиоза, вирусного клещевого энцефалита, туляремии, риккетсиозов, бабезиоза.

Чаще всего клеща можно «подцепить» на территории парков, лесопарковых, зеленых зон, где находится прошлогодняя опавшая листва, сухие ветки, сухостой, свалки сухостойных деревьев, нерасчищенные заросли кустарников.

Чаще всего клещи прикрепляются к одежде человека, когда он касается веток деревьев, кустов или сидит на траве. Поэтому, собираясь на природу, одевайтесь соответствующе:

▪️ желательно — в светлую одежду (чтобы насекомое на ней было легче заметить) с длинными рукавами, которая плотно прилегает к телу;

▪️ также не забывайте про головной убор;

▪️ каждые полтора–два часа проводите само- и взаимоосмотр, чтобы вовремя заметить клещей, пока они еще не успели присосаться.

Осмотр повторите дома после того, как сняли одежду, в которой гуляли:

▪️ начните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх;

▪️ особое внимание уделите линии носков, подколенной впадине, паху, верхней и нижней линиям нижнего белья, линии волосяного покрова на голове;

▪️ также тщательно осмотрите уши и волосы;

▪️ вещи и белье также нужно внимательно осмотреть, как можно скорее постирать и прогладить, ведь простое вытряхивание одежды не избавляет от клещей.

Также во время прогулки и после нее осматривайте домашних животных.

Кроме того, обезопасьте место для привалов — очистите от сухой травы, веток, хвороста в радиусе 20–25 м.

«Если клещ все же присосался, его следует как можно скорее удалить. Если возможно — обратитесь в травмпункт. Медики удалят насекомое, обработают место укуса и дадут необходимые рекомендации.

Чтобы удалить клеща самостоятельно, плавными движениями расшатывайте его пальцами, обернутыми в марлевую салфетку, или с помощью пинцета либо нити, закрепленной между хоботком клеща и кожей.

Удалить клеща необходимо с хоботком, после чего смазать укус 3% раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался в ранке, удалите его стерильной иглой. После этого тщательно вымойте руки с мылом», — говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что после снятия клеща с тела нужно внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение месяца. В случае появления любых признаков заболевания (повышение температуры тела, покраснение, припухлость на коже и др.) необходимо сразу обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте укуса.

Медики советуют через три недели после укуса сдать кровь на антитела к боррелиозу. Если анализ их выявит, пациенту назначат лечение, от своевременности которого напрямую зависит выздоровление.

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