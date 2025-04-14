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В Одессе будут судить парня, который с ножом напал на мужчину и угнал его автомобиль

23:12, 14 апреля 2025
Юноше грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Одессе будут судить парня, который с ножом напал на мужчину и угнал его автомобиль
Фото: od.npu.gov.ua
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В Одессе предстанет перед судом 17-летний парень по обвинению в покушении на жизнь местного жителя, разбойном нападении и завладении его автомобилем. Злоумышленник нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, присвоил его имущество и транспортное средство, а при попытке побега попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Происшествие произошло в январе в Хаджибейском районе Одессы во время комендантского часа.

Как установили полицейские, 33-летний мужчина возле дома познакомился с 17-летним юношей и пригласил его к себе в квартиру для совместного употребления алкоголя. Во время застолья гость схватил кухонный нож и нанес им множественные удары хозяину по лицу, шее и туловищу. Когда потерпевший потерял сознание, юноша осмотрел его жилье и завладел компьютерной техникой, гаджетами, игровой приставкой и другими вещами общей стоимостью почти 11,5 тыс. грн. Также он прихватил из квартиры ключи от автомобиля «Citroen» и, загрузив в него похищенное имущество, уехал.

В состоянии алкогольного опьянения, без навыков вождения транспортных средств, парень не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями. Правонарушитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия вместе с похищенной техникой.

Полицейские разыскали и задержали правонарушителя. Объяснять свои действия он отказался.

В качестве вещественных доказательств причастности юноши к происшествию следователи изъяли автомобиль, обнаруженное в нем орудие преступления, а у самого злоумышленника — незаконно присвоенную технику.

Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь юноше грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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суд Национальная полиция Одесса

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