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На Львовщине назначили наказание школьнице, избившей юношу с инвалидностью

07:54, 15 апреля 2025
Избиение сняли на видео и распространили по сети.
На Львовщине назначили наказание школьнице, избившей юношу с инвалидностью
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Трускавецкий городской суд Львовской области признал 14-летнюю школьницу виновной в хулиганстве, так как она вместе с другими детьми избила парня с инвалидностью и сняла это на видео.

Девушке было назначено наказание в виде 1 года пробационного надзора.

Выяснилось, что в конце марта группа детей в возрасте от 11 до 14 лет избила 18-летнего парня с инвалидностью. Школьники наносили юноше удары, оскорбляли его и сняли с него штаны. Нападение сняли на видео и распространили в интернете.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса — хулиганство, совершенное группой лиц. Суд установил, что группа детей во время нападения на парня действовала «с исключительным цинизмом» и имела целью «издеваться над человеком, находящимся в беспомощном состоянии», путем его публичного унижения.

Позднее участникам нападения сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Другие фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера (дело № 457/532/25).

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