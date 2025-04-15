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Податкова знижка за благодійність — які треба мати документи

00:10, 15 квітня 2025
Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.
Податкова знижка за благодійність — які треба мати документи
Фото: cv.tax.gov.ua
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Державна податкова служба України нагадала, що громадяни мають можливість скористатися податковою знижкою, якщо вони протягом року здійснювали витрати на благодійність. 

Умови для отримання такої знижки:

  1. Кошти або майно були передані тільки неприбутковим організаціям, які:

- зареєстровані в Україні;

- внесені до Реєстру неприбуткових організацій на дату передачі коштів або майна.

  1. Знижка надається на суму витрат, які не перевищують 4 % загального оподатковуваного доходу платника податків за звітний рік.
  2. Документи, які підтверджують витрати:

- квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

- копії договорів (за наявності).

Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Копії підтверджуючих документів подаються разом з податковою декларацією. Оригінали документів не подаються, але зберігаються у платника протягом строку давності.

На вимогу контролюючого органу, платники мають надати документи, які підтверджують доходи або витрати для податкової знижки.

У податковій додали, якщо переказ зроблено на особисті рахунки волонтерів – така сума не враховується у податковій знижці.  Внески на спеціальні рахунки, наприклад, Національного банку України або UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці юридичні особи не є неприбутковими організаціями.

«Рекомендуємо перевіряти відображення юридичних осіб у відповідних реєстрах під час підрахунку витрат, які можна віднести до податкової знижки.

З 1 січня по 31 грудня 2025 року можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році», - заявили у ДПС.

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