У космос запустили перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту та нареченою Джеффа Безоса

Космічний корабель пролетів над лінією Кармана, яку більшість країн визнають межею космічного простору.

Джерело фото: Blue Origin

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Перший повністю жіночий екіпаж здійснив політ у космос на космічному кораблі компанії Blue Origin. Про це повідомляє The Guardian.

Екіпаж у складі шести жінок вирушив в 11-хвилинний суборбітальний політ на ракеті New Shepard зі стартового майданчика у штаті Техас. На борту були – виконавиця Кеті Перрі, правозахисниця Аманда Нгуєн, ведуча телеканалу CBS Гейл Кінг, кінопродюсерка Керіанн Флінн, колишня проєктувальниця ракет NASA Айша Боув, а також наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Як зазначається, місія є історичною, оскільки вперше з 1963 року екіпаж, що складається тільки з жінок, відправився в космос.

Також повідомляється, що космічний корабель пролетів над лінією Кармана на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яку більшість країн визнають межею космічного простору.

Космічний корабель, розроблений компанією Blue Origin, повністю придатний для багаторазового використання та розроблений спеціально для польотів людини в космос. Ракета працює без пілотів.

Джерело фото: Blue Origin

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