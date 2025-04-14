Громадяни Китаю, яких взяли в полон на Донеччині, хочуть додому та просять Пекін їх забрати

Китайські полонені просять Пекін забрати їх додому.

Джерело фото: Укрінформ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни Китаю Чжан Женьбао та Ван Гуанцзюнь, яких українські військові взяли в полон на Донеччині, заявили під час брифінгу, що готові до обміну та просять керівництво КНР забрати їх на Батьківщину. Про це пише Укрінформ.

«Ми готові до обміну і хочемо повернутися до Китаю, на Батьківщину», - сказав один з полонених.

Також полонені заявили, що раніше не мали стосунку до державних органів влади КНР, не служили в армії, а уклали контракт з російською армією, побачивши рекламу в соцмережах, зокрема, вони вказали, що є блогери, які просувають подібні рекламні матеріали.

Обидва полонені підтвердили, що знають про можливе покарання на Батьківщині і готові до цього.

«У Китаї відповідно до законодавства, де б ви не брали участь у бойових діях, вас очікує покарання», - зазначив один із полонених.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.