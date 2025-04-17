Китай постачає Росії артилерію, порох та допомагає виробляти зброю, — Володимир Зеленський

Є дані, що представники Китаю беруть участь у виробництві певної зброї на території РФ.

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Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу.

«Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російської Федерації. Ми будемо готові говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох й артилерію. Я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, за якими ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії», - зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що під час повномасштабного вторгнення мав розмову з китайським лідером, який запевняв, що не продаватиме РФ зброю.

«Одна справа, коли на ринках, де торгують зброєю, є продукція Китаю, і росіяни її купили або інша країна купила і потім передала. Але на таких ринках є зброя інших країн. Інша справа, коли це не просто якась контрабанда тощо, коли ми бачимо цей факт — факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн. Це є. Ми повинні це визнати. Відповідні деякі документи ми зможемо передати наступного тижня», - зазначив Президент.

Нагадаємо, що громадяни Китаю Чжан Женьбао та Ван Гуанцзюнь, яких українські військові взяли в полон на Донеччині, заявили під час брифінгу, що готові до обміну та просять керівництво КНР забрати їх на Батьківщину.

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