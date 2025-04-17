Зеленський заявив, що спецпредставник Трампа Віткофф повторює російські наративи

За словами Президента, заяви Стіва Віткоффа щодо статусу пʼяти територій є «відображенням російської пропаганди».

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Президент Володимир Зеленський заявив, що країна обговорює зі США припинення вогню, втім не обговорює питання територій.

За словами Зеленського, заяви спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа щодо статусу пʼяти територій є «відображенням російської пропаганди».

«Віткофф обрав для себе стратегію російської сторони. Він усвідомлено чи несвідомо поширює російські наративи. І я не бачу у нього мандату обговорювати українські території. Вони належать нашим людям та майбутнім поколінням українців», — наголосив Глава держави на брифінгу.

«Сьогодні ми говоримо про безумовне припинення вогню, і до його досягнення ми не ведемо переговори про території. Ви знаєте мою позицію і де проходять наші червоні лінії — ми ніколи не визнаємо ті чи інші наші тимчасово окуповані території російськими», — додав Президент.

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