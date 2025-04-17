Зеленский заявил, что спецпредставитель Трампа Уиткофф повторяет российские нарративы

По словам Президента, заявления Стива Уиткоффа о статусе пяти территорий являются «отражением российской пропаганды».

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Президент Владимир Зеленский заявил, что страна обсуждает с США прекращение огня, однако вопрос территорий не поднимается.

По словам Зеленского, заявления спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа относительно статуса пяти территорий являются «отражением российской пропаганды».

«Виткофф выбрал для себя стратегию российской стороны. Он сознательно или несознательно распространяет российские нарративы. И я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории. Эти земли принадлежат нашему народу и будущим поколениям украинцев», — подчеркнул Глава государства на брифинге.

«Сегодня мы говорим о безусловном прекращении огня, и до его достижения мы не ведем переговоры о территориях. Вы знаете мою позицию и где проходят наши красные линии — мы никогда не признаем те или иные наши временно оккупированные территории российскими», — добавил Президент.

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