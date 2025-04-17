Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Іспит в загальні апеляційні суди: відомі результати та прізвища

21:01, 17 квітня 2025
706 кандидатів в апеляційні суди допущені до співбесід, а для 208 претендентів конкурс вже завершився.
Іспит в загальні апеляційні суди: відомі результати та прізвища
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 квітня 2025 року затвердила декодовані результати практичного завдання, яке з 3 по 21 лютого виконали 914 кандидатів на 425 посад суддів загальних апеляційних судів.

Прохідний бал у 112,5 балів набрали 706 кандидатів на посади суддів апеляційних судів загальної юрисдикції, тобто майже 77% від кількості претендентів на посади суддів, які з’явилися на іспит.

Найкращий результат за виконання практичного завдання продемонстрував суддя Приморського районного суду міста Одеси Руслан Абухін, який набрав  140 балів (максимально можлива кількість балів – 150).

Також ВККС затвердила і загальний результат кваліфікаційного іспиту, який, як відомо, складався з тестування на знання норм права, тестування на когнітивні здібності та виконання практичного завдання.

З результатами практичного завдання можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС апеляція апеляційні суди Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іспит в загальні апеляційні суди: відомі результати та прізвища

706 кандидатів в апеляційні суди допущені до співбесід, а для 208 претендентів конкурс вже завершився.

У конкурсі на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів залишається 706 кандидатів

ВККС завершила перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів апеляційних судів з цивільної та кримінальної спеціалізації.

Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

ВККС опинилася в «обіймах» НАБУ та ДБР – Комісія починає тонути в кримінальних провадженнях

Проблеми, що виникли у члена ВККС Володимира Луганського, можуть стати не тільки його проблемами.

У Міноборони розповіли, що робити, коли Резерв+ не бачить статус особи з інвалідністю

В залежності від дати встановлення інвалідності можна подати заяву через електронний кабінет або звернутися до закладу охорони здоров’я.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду