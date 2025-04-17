Іспит в загальні апеляційні суди: відомі результати та прізвища

706 кандидатів в апеляційні суди допущені до співбесід, а для 208 претендентів конкурс вже завершився.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 квітня 2025 року затвердила декодовані результати практичного завдання, яке з 3 по 21 лютого виконали 914 кандидатів на 425 посад суддів загальних апеляційних судів.

Прохідний бал у 112,5 балів набрали 706 кандидатів на посади суддів апеляційних судів загальної юрисдикції, тобто майже 77% від кількості претендентів на посади суддів, які з’явилися на іспит.

Найкращий результат за виконання практичного завдання продемонстрував суддя Приморського районного суду міста Одеси Руслан Абухін, який набрав 140 балів (максимально можлива кількість балів – 150).

Також ВККС затвердила і загальний результат кваліфікаційного іспиту, який, як відомо, складався з тестування на знання норм права, тестування на когнітивні здібності та виконання практичного завдання.

З результатами практичного завдання можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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