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Трамп заявив, що чекає на відповідь Росії щодо припинення вогню в Україні вже цього тижня

21:06, 17 квітня 2025
Президент США вказав, що відповідь Росії буде отримана на цьому тижні, і після цього буде ухвалено рішення.
Трамп заявив, що чекає на відповідь Росії щодо припинення вогню в Україні вже цього тижня
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Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує відповіді від Росії щодо перемир'я вже цього тижня.

Трамп уточнив, що після отримання відповіді РФ буде ухвалено рішення.

Також американський президент висловив віру в наближення миру в Україні.

«Ми побачимо, що це буде. Ми дізнаємося про це цього тижня, дуже скоро, ми дізнаємося, що це буде. Ми збираємося отримати від них інформацію цього тижня, дуже скоро, і подивимося. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися», - зазначив президент США.

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США рф Україна Дональд Трамп війна

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