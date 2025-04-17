Трамп заявив, що чекає на відповідь Росії щодо припинення вогню в Україні вже цього тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує відповіді від Росії щодо перемир'я вже цього тижня.
Трамп уточнив, що після отримання відповіді РФ буде ухвалено рішення.
Також американський президент висловив віру в наближення миру в Україні.
«Ми побачимо, що це буде. Ми дізнаємося про це цього тижня, дуже скоро, ми дізнаємося, що це буде. Ми збираємося отримати від них інформацію цього тижня, дуже скоро, і подивимося. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися», - зазначив президент США.
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