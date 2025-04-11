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Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче і першочергове завдання – шукати компенсатори – Данило Гетманцев

15:09, 11 квітня 2025
Якщо у 2025 році обсяг міжнародної фінансової допомоги може досягти $55 млрд, то у 2026-му партнери можуть виділити лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби – Данило Гетманцев.
Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче і першочергове завдання – шукати компенсатори – Данило Гетманцев
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Україні доведеться шукати компенсатори для підтримки фінансування бюджету в 2026 році на фоні скорочення міжнародної фінансової підтримки. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев у інтерв’ю Mind.

Стосовно питання підвищення податків з огляду на те, що у Меморандумі з МВФ знову є згадка про те, що Україна має переглянути ставку ПДВ для того, щоб збільшити надходження до держбюджету, він зазначив, що дуже важливим є контекст, у межах якого слід обговорювати перегляд будь-яких податкових ставок.

«Починаючи з 2026 року, для України дедалі гострішим стає питання фінансування дефіциту держбюджету.

Якщо у 2025 році обсяг міжнародної фінансової допомоги, без МВФ, може досягти $55 млрд, то у 2026-му партнери можуть виділити лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби – і це з врахуванням завершення війни у 2025 році. Якщо цього не станеться – бюджетні потреби зростуть.

Отже, міжнародне фінансування дуже зміщене на 2025 рік.

Зокрема, цього року має надійти $39 млрд із $50 млрд за механізмом ERA. При цьому частина із цих коштів має бути зарезервована на фінансування дефіциту у 2026 році ($8,5 млрд), а ще частина ($9,1 млрд) має бути використана як буфер капіталу на випадок негативного розвитку подій. Тому важливо не розтратити ці кошти у 2025 році.

Щодо програми з МВФ, то Україна також уже отримала 2/3 передбаченого фінансування.

Тобто скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче й першочергове завдання – шукати компенсатори», зазначив він.

Стосовно того, про які компенсатори може йтися, Данило Гетманцев зауважив, що «потрібно «вичавити» все з детінізації, яка здатна принести держбюджету ще 420–450 млрд грн, і докласти зусиль для прискорення зростання ВВП, для чого економічний блок Кабміну має розробляти, приймати та реалізовувати відповідні програми».

«Лише після того, як усі ці резерви буде вичерпано, а потреби держбюджету не будуть повністю закриті, ми зможемо обговорювати варіанти перегляду податків», зазначив він.

Отже, у 2025 році підвищення ставки ПДВ розглядатися точно не буде.

Автор: Наталя Мамченко

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бюджет держбюджет Данило Гетманцев

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