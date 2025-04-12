В Одесі 23-річна дівчина створила сайт для оплати паркування та ошукала водіїв на понад 20 тисяч гривень

Поліцейські викрили шахрайку, яка створила фальшивий сайт для оплати паркування.

Фото: od.npu.gov.ua

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У Одесі поліція розкрила схему шахрайства, в яку потрапили п’ятеро місцевих мешканців. 23-річна дівчина створила фальшивий сайт для оплати паркування та розмістила оголошення з цінами біля місць паркування в Пересипському районі. Сайт мав вигляд офіційного, але зловмисниця зібирала особисті дані карток водіїв. Про це повідомили в поліції Одещини.

Правопорушниця вказувала на сайті поле для введення номерах карток, СVV-кодів та паролів. Потрапивши на фальшивий ресурс, водії вводили свої конфіденційні дані, що дозволяло дівчині доступати до їхніх банківських рахунків та переказувати гроші на свій рахунок. За три дні вона викрала понад 20 тисяч гривень.

Згідно з матеріалами розслідування, в ході обшуків у зловмисниці було вилучено мобільний телефон, ноутбук і банківську картку, якими вона користувалася для здійснення незаконних операцій. Сума завданих збитків постраждалим становить 22 700 гривень.

Слідчі висунули обвинувачення за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство із використанням електронних засобів. Жінка визнала свою вину і відшкодувала збитки потерпілим. Судовий процес триває, а їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція нагадує громадянам, що для безпечної оплати паркування в Одесі необхідно сканувати офіційний QR-код, що розміщений на дорожніх знаках, та використовувати додаток Дія або власний банківський додаток. Введення номеру картки та інших конфіденційних даних на офіційному сайті не передбачено.

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