В Одессе 23-летняя девушка создала сайт для оплаты парковки и обманула водителей на более 20 тысяч гривен

Полицейские разоблачили мошенницу, которая создала фальшивый сайт для оплаты парковки.

Фото: od.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе полиция раскрыла схему мошенничества, в которую попали пятеро местных жителей. 23-летняя девушка создала фальшивый сайт для оплаты парковки и разместила объявления с ценами возле мест парковки в Пересыпском районе. Сайт имел вид официального, но злоумышленница собирала личные данные карточек водителей. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правонарушительница указывала на сайте поле для ввода номеров карт, СѴѴ-кодов и паролей. Попав на фальшивый ресурс, водители вводили свои конфиденциальные данные, что позволяло девушке доступати к их банковским счетам и переводить деньги на свой счет. За три дня она похитила более 20 тысяч гривен.

Согласно материалам расследования, в ходе обысков у злоумышленницы был изъят мобильный телефон, ноутбук и банковская карта, которыми она пользовалась для осуществления незаконных операций. Сумма нанесенного ущерба пострадавшим составляет 22 700 гривен.

Следователи предъявили обвинение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество с использованием электронных средств. Женщина признала свою вину и возместила ущерб потерпевшим. Судебный процесс продолжается, а ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция напоминает гражданам, что для безопасной оплаты парковки в Одессе необходимо сканировать официальный QR-код, размещенный на дорожных знаках, и использовать приложение Дія или собственное банковское приложение. Введение номера карты и других конфиденциальных данных на официальном сайте не предусмотрено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.