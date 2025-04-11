Кабмин провел заседание — какие решения приняли 11 апреля

Правительство внесло изменения в Положение о единой государственной системе гражданской защиты и утвердило Порядок использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании и ведении Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії». Законопроект спрямований на посилення контролю і впливу держави за додержанням учасниками ринку електричної енергії (крім споживачів, не віднесених до особливої групи споживачів) вимог нормативно-правових актів в галузі електроенергетики в частині забезпечення надійного (безперервного) та безпечного постачання електричної енергії споживачам, у тому числі, дотримання заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам, зокрема, застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання. Проектом Закону передбачено гармонізацію діючих законодавчих норм з формування ринку електричної енергії шляхом внесення змін до ЗУ «Про ринок електричної енергії» в частині конкретизації повноважень державних органів та введення вимог щодо забезпечення державного нагляду (контролю) в сфері електроенергетики.

- Внесено зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Унормовано можливість залучення Товариства Червоного Хреста України на добровільних або договірних засадах до робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Також уточнено порядок обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про державні резерви», особливості освіження лікарських засобів та медичних виробів. Ці особливості призначені для використання: Державним агентством з управління резервами, що проводить освіження лікарських засобів та медичних виробів, які закладені до державного матеріального резерву; міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), що проводять освіження лікарських засобів та медичних виробів, які закладені до мобілізаційного резерву. Передбачено, що освіження лікарських засобів та медичних виробів, строк придатності яких перевищує два роки, здійснюється після спливу 50 відсотків, але не пізніше спливу 70 відсотків строку зберігання (терміну придатності).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2021 № 1290 «Деякі питання використання спеціальних бланків нотаріальних документів». Затверджено Порядок використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання та ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Порядком врегульовано питання, зокрема, щодо: ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; внесення до Реєстру відомостей про спеціальні бланки нотаріальних документів; пошуку інформації та надання відомостей з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; перевірки бланків за відомостями Реєстру; порядку замовлення, постачання, зберігання, передачі, повернення, знищення бланків; контролю за використанням, зберіганням, обігом бланків і звітності про їх витрачання та відповідальності за порушення законодавства щодо обігу бланків тощо.

- Доповнено, з метою створення умов з оперативного вирішення питань організації своєчасного виконання робіт з реконструкції або капітального ремонту енергоблоків атомних електростанцій, перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, пунктом «Заміна обладнання, технологічних систем та елементів і повʼязані з цим роботи з реконструкції або капітального ремонту, які виконуються під час проведення планово-попереджувальних ремонтів або у міжремонтний період відповідно до вимог ядерної та радіаційної безпеки з метою підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності, продовження строку експлуатації конструкцій, систем та елементів ядерної установки - атомної станції безпосередньо на території її майданчика».

- Внесено зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році. Включено до пакету послуг «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» послуги зі стаціонарної психіатричної допомоги. Передбачено, що Національна служба здоровʼя України один раз на рік проводить оцінку досягнення надавачами медичних послуг індикаторів виконання умов договору в частині рівня охоплення популяційним скринінгом раку молочної залози, шийки матки, колоректального раку. Розширено перелік лікарських засобів, вартість яких відшкодовується Національною службою здоровʼя України в рамках програми медичних гарантій за договорами про реімбурсацію, зокрема, доповнено перелік препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, вагітних та лікування онкологічних захворювань тощо.

- Внесено зміни до пункту 1 постанови КМУ від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб». Доповнено найменування виду служби, яку проходять особи рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту, службою цивільного захисту.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про управління обʼєктами державної власності», Типовий статут державного унітарного підприємства. У Типовому статуті містяться відомості про найменування державного унітарного підприємства, мету і предмет діяльності підприємства, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків та збитків, інформація про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови припинення державного унітарного підприємства, а також інші відомості, повʼязані з особливостями діяльності державного унітарного підприємства, передбачені законодавством. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 16.06.1998 № 914 «Про Типовий статут казенного підприємства».

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих. Доповнено Порядок новим напрямом спрямування бюджетних коштів - на реалізацію експериментального проекту щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України відповідно до Порядку реалізації зазначеного експериментального проекту, затвердженого постановою КМУ від 04.02.2025 № 140.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.10.2024 № 1240 «Деякі питання захисту дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України». Врегульовано питання механізму верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України, що вносяться до Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України. Зокрема, передбачено, серед іншого, що умовою формування особової справи дитини є наявність відомостей, достатніх для її ідентифікації стосовно депортації або примусового переміщення дитини. Закріплено, що у разі надходження відомостей про депортацію або примусове переміщення дитини перед формуванням особової справи такі відомості підлягають обов’язковій перевірці шляхом застосування таких способів: з’ясування джерел надходження відомостей, пошук підтвердження відомостей шляхом здійснення відповідних запитів, у тому числі до міжнародних організацій, аналіз змісту отриманих відомостей, технічні (автоматизовані) способи перевірки відомостей, узгодження інформації тощо. Оновлено склад Міжвідомчої комісії з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України.

- Внесено зміни до Положення про митні декларації з метою приведення його у відповідність до ЗУ № 3926-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу». Надано можливість громадянину декларувати окремі товари, у порядку встановленому для громадян, шляхом подання митної декларації М-16 за формою, встановленою КМУ, у тому числі з використанням інформаційних технологій. Передбачено незастосування періодичної митної декларації, якщо відповідними угодами про вільну торгівлю на експортні товари розповсюджуються тарифні квоти, які розподіляються за принципом «перший прийшов – перший обслуговується». Закріплено можливість за письмовим зверненням декларанта або утримувача митного режиму здійснювати з дозволу митного органу внесення змін або відкликання митної декларації у разі, якщо декларування здійснювалось непрямим митним представником (декларантом). Передбачено, що ці зміни наберуть чинності одночасно із ЗУ № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу».

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для співфінансування проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурних фондів Європейського Союз. Передбачено, що цілями використання бюджетних коштів є: інтеграція України до європейського транспортного простору шляхом покращення сполучення з ЄС та збільшення пропускної спроможності нових експортних коридорів; підвищення стійкості національної транспортної системи та логістичних ланцюгів шляхом зменшення їх вразливості до надзвичайних подій; збільшення пропускної здатності прикордонної інфраструктури; розбудова залізничної мережі колії шириною 1435 міліметрів відповідно до вимог до транс’європейської транспортної мережі.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам». Продовжено дію зазначеної постанови № 812 та затвердженого нею Положення до 31.10.2025 (включно) задля створення умов щодо забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період 2025 року.

- Скасовано як таку, що нереалізована, постанову КМУ від 21.04.2023 № 365 «Деякі питання ведення єдиних державних реєстрів ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ліцензіатів та місць обігу пального».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 24.12.2019 № 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» та від 03.03.2020 № 191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості». Врегульовано питання фінансування підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державних грантів на здобуття вищої освіти як у закладах вищої освіти державної, комунальної та приватної форми власності, так і у закладах фахової передвищої освіти та наукових установах. Змінено у Формулі розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності збільшено кількість діапазонів масштабу та наукової діяльності, доповнено значення показника міжнародної діяльності, уточнено показник регіональної підтримки. Внесено зміни до індексів рівня вищої освіти та форми здобуття вищої освіти. Встановлено різні індекси рівня освіти для магістра медичного та ветеринарного спрямування та магістра на основі раніше здобутого ступеня бакалавра, магістра, окремо виділено дуальну форму здобуття освіти. Внесено зміни до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості в частині використання середньозваженого значення індикативної собівартості, виключивши з розрахунку заклади освіти, у яких дуже висока вартість підготовки одного здобувача вищої освіти, визначення мінімального розміру плати за навчання у разі відсутності даних Держстату про величину середньомісячної заробітної плати штатних працівників в регіоні. Визначено, що зазначений порядок є обов'язковим для закладів освіти, що здійснюють навчання здобувачів вищої освіти на умовах державних грантів на здобуття вищої освіти, та приведено у відповідність до законодавства перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються граничні (мінімальні) ціни на платні послуги з підготовки фахівців за рівнями вищої освіти. Удосконалено розрахунок індикативної собівартості, що здійснюватиметься на підставі даних про фінансування закладу освіти у поточному році та базового розрахункового контингенту здобувачів вищої освіти станом на 1 жовтня попереднього року (який визначається з урахуванням рівня та форми здобуття вищої освіти) та визначено, що для кон'юнктурних спеціальностей мінімальний розмір плати за навчання встановлюється з коефіцієнтом 1,25.

- Внесено зміни до ряду постанов КМУ щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Розширено коло учасників експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору шляхом надання права участі в ньому власникам житлових приміщень незалежно від форми власності. Розширено перелік приміщень, що можуть здаватися в найм, частинами житлових приміщень, зокрема, кімнатами в квартирах або будинках. Удосконалено механізм розрахунку обов’язкового платежу для наймача шляхом визначення його як добутку середньомісячного сукупного доходу домогосподарства наймача та обов’язкового відсотка платежу, встановленого на рівні базової норми плати за найм житла у розмірі 20 відсотків при перевищенні рівня доходу на кожну особу зі складу домогосподарства розміру двох прожиткових мінімумів. Передбачено призначення субсидії на найм житла на шість місяців, а на наступний шестимісячний період – продовження виплати автоматично (без звернення наймача) після перевірки відповідного права внутрішньо переміщених осіб на надання їм субсидій на найм житла тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.04.2021 № 451 «Питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)». Змінено головного розпорядника коштів з Мінреінтеграції на Мінрозвитку. Замінено у тексті порядків, затверджених постановою, слова «Мінреінтеграції» на «Мінрозвитку» тощо.

- Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 01.01.2025 на безповоротній основі 1 млрд. 283 млн. 581, 07 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд. Затверджено перелік проектів (обʼєктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, виділених для будівництва та відновлення об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

- Затверджено новий склад Міжвідомчої робочої групи з питань залучення міжнародної допомоги для забезпечення кібербезпеки та кіберстійкості держави.

- Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 1 млрд. 533 млн. 869,3 тис. гривень на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ, за I квартал 2025 року.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2025 у загальному фонді державного бюджету за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя», перерозподіл обсягу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами з метою покриття витрат, пов’язаних із забезпеченням заходів медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та/або інтелектуальними порушеннями від народження Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради, які евакуйовані до комунального підприємства «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям» Рівненської обласної ради.

- Призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України 89 студентам закладів вищої освіти на другий семестр 2024/2025 навчального року.

- Погоджено пропозицію Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо спрямування залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворився станом на 01.01.2025 за рахунок визначених пунктом 1 розпорядження КМУ від 20.12.2024 № 1299 «Деякі питання спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету у 2024 році» коштів, які не використано станом на 31.12.2024, в сумі 95 млн. гривень на бюджетну програму «Розвідувальна діяльність у сфері оборони» за спеціальним фондом державного бюджету для здійснення у 2025 році заходів у сфері оборони.

- Затверджено розподіл у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 45,9 млн. гривень на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України».

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