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Кабмин возложил выполнение обязанностей Главы Госкино на Максима Александрова

14:53, 11 апреля 2025
До этого исполнение обязанностей Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино было возложено на Юлию Шевчук.
Кабмин возложил выполнение обязанностей Главы Госкино на Максима Александрова
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Кабинет Министров на своем заседании в пятницу, 11 апреля, рассмотрел ряд кадровых вопросов.

В частности, Правительство признало утратившим силу распоряжение КМУ от 5 июля 2024 года № 662 («О временном возложении выполнения обязанностей Главы Государственного агентства Украины по вопросам кино на Шевчук Ю. И.»)

Одновременно было принято решение временно возложить выполнение обязанностей Главы Государственного агентства Украины по вопросам кино на Александрова Максима Ивановича.

Кроме того, Кабмин принял следующие распоряжения:

Россошанскую Ольгу Валентиновну уволили с должности первого заместителя Главы Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования и назначили Главой этого агентства.

Гопчака Игоря Васильевича уволили с должности заместителя Главы Государственного агентства водных ресурсов Украины и назначили Главой этого агентства.

Шевчук Юлию Ивановну уволили с должности первого заместителя Главы Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Задорожного Александра Вячеславовича назначили государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Коротецкого Василия Петровича назначили заместителем Главы Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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