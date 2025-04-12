Укрзализныця добавляет новый поезд в Днепр на Пасху

Укрзализныця запустила дополнительный поезд Киев – Днепр на пасхальные праздники.

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К пасхальным праздникам Укрзализныця добавила еще один поезд в популярном направлении. Речь идет о скором поезде №220/219 сообщением Киев - Днепр - Киев, билеты на который уже доступны для продажи.

Поезд будет отправляться из столицы 18 и 21 апреля в 13:44, а в Днепр прибывать в 21:00. В обратном направлении предусмотрено отправление из Днепра в 08:15 и прибытие в Киев в 16:17.

Расписание подобрано так, чтобы пассажиры могли комфортно добраться до места назначения и имели время для праздничных встреч с близкими. Маршрут также удобен для жителей Каменского.

Купить билеты можно через приложение Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

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