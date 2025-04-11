Мир в Украине, похоже, недостижим в ближайшем будущем, — Борис Писториус

Борис Писториус отметил, что Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу.

Фото: gettyimages

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Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина будет продолжать получать военную помощь, а также заявил, что РФ не готова к миру. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания Рамштайна.

«Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, похоже, недостижим в ближайшем будущем», — сказал Писториус.

Также он подчеркнул, что «мы гарантируем, что Украина и дальше будет получать выгоду от нашей совместной военной поддержки».

Писториус добавил, что Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, а также отметил, что Украина продолжит получать поддержку.

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