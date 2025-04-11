Приоритет — ПВО: в Брюсселе началось заседание контактной группы Рамштайн

В Брюсселе под совместным немецко-британским руководством проходит заседание Контактной группы по обороне Украины.

Фото: ac.nato.int

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В пятницу, 11 апреля, в Брюсселе началось заседание контактной группы «Рамштайн». Заседание возглавляют министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что приоритет — это ПВО, и очень важно, чтобы партнеры услышали страну.

«Украинцы умеют быть точными. Мы научились сбивать уже очень много российского оружия террора. Нам нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее.

Партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех ранее достигнутых договоренностей. «Пэтриоты», которые сейчас просто где-то стоят на хранении у партнеров, должны реально защищать жизни», — заявил он.

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