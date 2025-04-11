Практика судов
  1. В Украине

В Украине хотят создать библиотеку образцов сигарет – в БЭБ объяснили эту инициативу

18:16, 11 апреля 2025
Все украинские производители сигарет будут обязаны предоставлять в эту библиотеку образцы своей продукции.
В Украине хотят создать библиотеку образцов сигарет – в БЭБ объяснили эту инициативу
Источник фото: БЭБ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине для выявления производителей табачного контрафакта хотят создать библиотеку образцов готовой табачной продукции, произведенной в стране, а всех производителей сигарет обязуют предоставлять в эту библиотеку образцы своей продукции.

Такую инициативу, как пишут в БЭБ, было рассмотрено во время Форума, посвященного защите интеллектуальной собственности во время войны.

По словам руководителя Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александра Ткачука, детективы концентрируют основное внимание на раскрытии подпольных производств и сетей продажи контрафактных товаров, а основными каналами распространения контрафактной продукции остаются крупные оптовые рынки и онлайн-торговля. А источниками поступления контрафакта на рынок Украины – подпольные цеха и контрабандные товары, преимущественно из Китая и Турции.

«Детективы направили в суд 55 уголовных производств относительно более 95 человек. Только с начала этого года 17 лицам сообщено о подозрении. Ориентировочная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет: более 480 млн грн», - отметил Ткачук.

Также он сообщил, что для повышения уровня коммуникации, качества мониторинга и оперативного реагирования на факты нелегального оборота контрафактных товаров в БЭБ введут контакт-центр по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

В то же время заместитель директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук отметил, что специалисты Бюро уже провели анализ украинского законодательства относительно имплементации положений Директив и Регламентов ЕС.

«Есть ряд несоответствий между европейским и украинским законодательством относительно определения уголовной ответственности за преступления против интеллектуальной собственности. Для их устранения мы предлагаем создать рабочую группу с участием специалистов Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций и профильных организаций. Кроме того, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о снижении порога наступления уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 229 Уголовного кодекса Украины», - указал Пащук.

Со своей стороны менеджер по регуляторным вопросам JTI Украина Евгений Кузьменко подчеркнул, что помимо предложенных изменений эффективным инструментом для выявления производителей табачного контрафакта может стать библиотека образцов готовой табачной продукции, произведенной в Украине.

«Все украинские производители сигарет будут обязаны предоставлять в эту библиотеку образцы своей продукции. Это позволит оперативно идентифицировать нелегальные изделия и оборудование, на котором они были произведены. Такой подход существенно усилит возможности правоохранительных органов в борьбе с нелегальным рынком и поможет снизить уровень теневой торговли табачными изделиями в Украине», - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта Зеленского о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300

Руслан Стефанчук рассказал, что парламент может вернуться к рассмотрению законопроекта, инициированного Владимиром Зеленским, относительно сокращения количества народных избранников до 300, поскольку в Украине уменьшилось количество населения.

Руслан Стефанчук объяснил, готовятся ли изменения в законодательство относительно проведения послевоенных выборов

«Уникальность ситуации в том, что те выборы, которые будут в Украине после окончания военного положения, не подпадают под какую-либо квалификацию, предусмотренную Конституцией — у нас есть только очередные или внеочередные выборы. Это так называемые «посточередные», то есть послевоенные выборы, и для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — Руслан Стефанчук.

Депутаты при участии Минобороны обсудили законопроект об ограничении информации в публичных реестрах и пришли к выводу, что ограничение должно касаться всех

Получение полной информации по всем субъектам предлагается оставить в бумажной форме, когда заявитель идентифицируется, и государство знает, кто запрашивает информацию – Игорь Фрис.

Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – комитет рекомендовал принять законопроект Кабмина

Минцифры предлагается включить в состав сектора безопасности и обороны, однако Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что в Минобороны уже работают подразделения, ответственные за внедрение и развитие новейших технологий.

Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы – Даниил Гетманцев

Если в 2025 году объем международной финансовой помощи может достичь $55 млрд, то в 2026 году партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных потребностей – Даниил Гетманцев.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду