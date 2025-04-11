В Украине хотят создать библиотеку образцов сигарет – в БЭБ объяснили эту инициативу

Все украинские производители сигарет будут обязаны предоставлять в эту библиотеку образцы своей продукции.

Источник фото: БЭБ

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В Украине для выявления производителей табачного контрафакта хотят создать библиотеку образцов готовой табачной продукции, произведенной в стране, а всех производителей сигарет обязуют предоставлять в эту библиотеку образцы своей продукции.

Такую инициативу, как пишут в БЭБ, было рассмотрено во время Форума, посвященного защите интеллектуальной собственности во время войны.

По словам руководителя Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александра Ткачука, детективы концентрируют основное внимание на раскрытии подпольных производств и сетей продажи контрафактных товаров, а основными каналами распространения контрафактной продукции остаются крупные оптовые рынки и онлайн-торговля. А источниками поступления контрафакта на рынок Украины – подпольные цеха и контрабандные товары, преимущественно из Китая и Турции.

«Детективы направили в суд 55 уголовных производств относительно более 95 человек. Только с начала этого года 17 лицам сообщено о подозрении. Ориентировочная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет: более 480 млн грн», - отметил Ткачук.

Также он сообщил, что для повышения уровня коммуникации, качества мониторинга и оперативного реагирования на факты нелегального оборота контрафактных товаров в БЭБ введут контакт-центр по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

В то же время заместитель директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук отметил, что специалисты Бюро уже провели анализ украинского законодательства относительно имплементации положений Директив и Регламентов ЕС.

«Есть ряд несоответствий между европейским и украинским законодательством относительно определения уголовной ответственности за преступления против интеллектуальной собственности. Для их устранения мы предлагаем создать рабочую группу с участием специалистов Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций и профильных организаций. Кроме того, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о снижении порога наступления уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 229 Уголовного кодекса Украины», - указал Пащук.

Со своей стороны менеджер по регуляторным вопросам JTI Украина Евгений Кузьменко подчеркнул, что помимо предложенных изменений эффективным инструментом для выявления производителей табачного контрафакта может стать библиотека образцов готовой табачной продукции, произведенной в Украине.

«Все украинские производители сигарет будут обязаны предоставлять в эту библиотеку образцы своей продукции. Это позволит оперативно идентифицировать нелегальные изделия и оборудование, на котором они были произведены. Такой подход существенно усилит возможности правоохранительных органов в борьбе с нелегальным рынком и поможет снизить уровень теневой торговли табачными изделиями в Украине», - отметил он.

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