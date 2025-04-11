В Україні хочуть створити бібліотеку зразків сигарет – у БЕБ пояснили цю ініціативу

Усі українські виробники сигарет будуть зобов’язані надавати до цієї бібліотеки зразки своєї продукції.

Джерело фото: БЕБ

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В Україні для виявлення виробників тютюнового контрафакту хочуть створити бібліотеку зразків готової тютюнової продукції, виготовленої в державі, а всіх виробників сигарет зобов’яжуть надавати до цієї бібліотеки зразки своєї продукції.

Таку ініціативу, як пишуть у БЕБ, було розглянуто під час Форуму присвяченого захисту інтелектуальної власності під час війни.

За словами керівника Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександра Ткачука, детективи концентрують найбільшу увагу на викритті підпільних виробництв та мереж продажу контрафактних товарів, а основними каналами розповсюдження контрафактної продукції залишаються великі оптові ринки та онлайн торгівля. А джерелами надходження контрафакту на ринок України – підпільні цехи та контрабандні товари переважно з Китаю й Туреччини.

«Детективи скерували до суду 55 кримінальних проваджень відносно понад 95 осіб. Лише з початку цього року 17 особам повідомлено про підозру. Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції становить: понад 480 млн грн», - зазначив Ткачук.

Також він повідомив, що задля підвищення рівня комунікації, якості моніторингу й оперативного реагування на факти нелегального обігу контрафактних товарів у БЕБ запровадять контакт-центр з питань захисту інтелектуальної власності.

Водночас заступник Директора Бюро економічної безпеки Андрій Пащук зауважив, що фахівці Бюро вже провели аналіз українського законодавства щодо імплементації положень Директив та Регламентів ЄС.

«Є ряд неузгодженостей між європейським та українським законодавством щодо визначення кримінальної відповідальності за злочини проти інтелектуальної власності. Задля їх усунення ми пропонуємо створити робочу групу за участі фахівців Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій та профільних організацій. Крім того, було б доцільно розглянути питання щодо зменшення порогу настання кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 229 Кримінального Кодексу України», - вказав Пащук.

Своєю чергою Менеджер з регуляторних питань JTI Україна Євген Кузьменко наголосив, що крім запропонованих змін ефективним інструментом для виявлення виробників тютюнового контрафакту може стати бібліотека зразків готової тютюнової продукції, виготовленої в Україні.

«Усі українські виробники сигарет будуть зобов’язані надавати до цієї бібліотеки зразки своєї продукції. Це дозволить оперативно ідентифікувати нелегальні вироби та обладнання, на якому вони були виготовлені. Такий підхід суттєво посилить можливості правоохоронних органів у боротьбі з нелегальним ринком і допоможе знизити рівень тіньової торгівлі тютюновими виробами в Україні», - вказав він.

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