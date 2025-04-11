Китай підвищить мита на товари із США до 125%

Китай збільшить мита на всі товари США з 84% до 125% з 12 квітня.

Фото: АР

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Китай з 12 квітня піднімає мита на товари із США з 84% до 125%. Про це повідомляється на сайті китайського Міністерства фінансів.

Пекін оголосив про це рішення через два дні після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що підвищує мито на імпорт товарів із Китаю до 125%.

Китай закликає США зробити великий крок зі скасування так званого "взаємного мита" і повністю виправити свою "неправомірну практику".

Зокрема, президент Китаю Сі Цзіньпін закликав ЄС об'єднати зусилля з Пекіном у протистоянні односторонньому залякуванню, посилаючись на різкі тарифи, введені Трампом. За його словами, переможців у тарифних війнах немає, йти проти світу означає ізолювати себе.

Нагадаємо, що Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

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