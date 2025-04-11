Google об’єднає свої моделі ШІ Gemini та Veo

Gemini і Veo хочуть об’єднати для того, щоб покращити розуміння ШІ фізичного світу.

Фото: bitcoinworld.co.in

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Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс заявив, що Google планує зрештою об’єднати свої моделі штучного інтелекту Gemini з моделями Veo, які генерують відео, щоб покращити розуміння фізичного світу. Про це він сказав у подкасті Possible.

«Ми від самого початку створювали Gemini, нашу базову модель, як мультимодальну, — сказав Хассабіс, — і причина, з якої ми це зробили, полягає в тому, що ми маємо бачення універсального цифрового помічника, помічника, який… дійсно допомагає вам у реальному світі».

Хассабіс припустив, що відеодані для Veo надходять переважно з YouTube — платформи, яка належить Google.

«По суті, переглядаючи відео на YouTube — багато відео на YouTube — Veo 2 може зрозуміти фізичний світ», — сказав Хассабіс.

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