Повалені дерева та пошкоджені автівки — в Одесі вирує негода, фото

Одеситів закликають обмежити пересування містом та не залишати транспортні засоби під деревами.

Фото: Одеська міськрада

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В Одесі 11 квітня потужний вітер спричинив значні неприємності в місті — дерева впали на дороги, пошкодивши транспортні засоби та будівлі.

Дерева впали просто на проїжджі частини, через що на деяких вулицях є проблеми з рухом транспорту.

Як повідомляє міськрада, вітром повалено 18 дерев та великих гілок. Аварійні ситуації ліквідовують працівники комунальних підприємств.

Автолюбителів закликають не залишати автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них. Жителів міста закликають обмежити пересування містом, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

Зараз в Одесі температура повітря сягає 1°.

10 квітня в Одесі йшов мокрий сніг з дощем, вітер починав набирати силу, але до ранку 11 квітня його інтенсивність значно зросла.

Синоптики заздалегідь попереджали про погіршення погодних умов, зокрема для південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей до 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, що снігопад паралізував рух на трасі Одеса – Миколаїв. Піднялася сильна хуртовина та завірюха, фіксуються сильні пориви вітру, внаслідок яких видимість практично впала до нуля.

Як ми писали, у місті Миколаєві через складні погодні умови, а саме сніг та хуртовину, рух електротранспорту здійснюється із затримкою.

Фото наслідків негоди в Одесі публікує міськрада.

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