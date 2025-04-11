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Поваленные деревья и поврежденные автомобили — в Одессе бурлит ненастье, фото

11:29, 11 апреля 2025
Одесситов призывают ограничить передвижение по городу и не оставлять транспортные средства под деревьями.
Поваленные деревья и поврежденные автомобили — в Одессе бурлит ненастье, фото
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В Одессе 11 апреля мощный ветер спровоцировал значительные неприятности в городе — деревья упали на дороги, повредив транспортные средства и здания.

Деревья упали прямо на проезжие части, из-за чего на некоторых улицах есть проблемы с движением транспорта.

Как сообщает горсовет, ветром повалено 18 деревьев и крупных веток. Аварийные ситуации ликвидируют работники коммунальных предприятий.

Автолюбителей призывают не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним. Жителей города призывают ограничить передвижение по городу, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Сейчас в Одессе температура воздуха достигает 1°.

10 апреля в Одессе шел мокрый снег с дождем, ветер начинал набирать силу, но к утру 11 апреля его интенсивность значительно выросла.

Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погодных условий, в частности, для южных, Кировоградской и Днепропетровской областей до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, что снегопад парализовал движение на трассе Одесса – Николаев. Поднялась сильная метель и вьюга, фиксируются сильные порывы ветра, в результате которых видимость практически упала до нуля.

Как мы писали, в городе Николаеве из-за сложных погодных условий, а именно снега и метели, движение электротранспорта осуществляется с задержкой.

Фото последствий непогоды в Одессе публикует горсовет.

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