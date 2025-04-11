Для грузовиков и пассажирских автобусов на Николаевщине ввели ограничения

Из-за ухудшения погодных условий для грузовиков и пассажирских автобусов вводятся временные ограничения.

Источник фото: korabelov.info

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Из-за ухудшения погодных условий на территории Николаевской области вводится временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов на раде участков автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В частности, ограничения будут действовать:

М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 55+510 — км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог), км 179+000 — км 266+875 (от М. Новый Буг до г. Николаев);

Н-14 Александрия — Кропивницкий — Николаев, км 153+527 — км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев);

Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск), км 143+000 — км 221+363 (от г. Вознесенск до г. Николаев).

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