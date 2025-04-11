Действующее законодательство не наделяет водителя правом выбирать медицинское учреждение для проведения осмотра на определение состояния наркотического опьянения, — суд

Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование после остановки полицией, за что местный суд оштрафовал его на 17 000 гривен, а сам он обжаловал это в апелляционный суд.

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36-летний водитель из Сарны Ровенской области отказался пройти медицинское освидетельствование в ближайшей больнице после того, как его остановили патрульные. За отказ местный суд оштрафовал его в соответствии с частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Не согласившись с таким судебным решением, водитель обжаловал его в Ровенский апелляционный суд, указав в апелляционной жалобе на нарушение со стороны сотрудников полиции порядка его осмотра и составления административных материалов, отрицал факт управления иномаркой «Ауди А6» и, что самое главное, — отказ от прохождения осмотра на состояние наркотического опьянения в КП «ОПЛ с. Орловка», кроме того, отметил, что прошел его в специализированном учреждении в Ровно.

Он просил отменить оспариваемое постановление суда первой инстанции и закрыть производство.

Ровенский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил оспариваемое постановление суда без изменений по следующим основаниям.

Известно, что автомобиль марки «Ауди А6» был остановлен патрульной полицией в городе Сарны за нарушение Правил дорожного движения Украины. Предположив по внешним признакам и поведению водителя иномарки наличие наркотического опьянения, ему предложили пройти обследование в ближайшем специализированном коммунальном учреждении «ОПЛ с. Орловка».

Водитель отказался от осмотра, и подтверждением этому является видеозапись с нагрудной камеры одного из полицейских, которые после этого составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУпАП и все другие необходимые документы для направления в суд.

Не следует принимать во внимание и утверждения аппелянта о том, что он настаивал на прохождении осмотра в Ровно, поскольку действующее законодательство не наделяет водителя правом выбирать медицинское учреждение для проведения осмотра на состояние наркотического опьянения.

Еще меньше заслуживает внимание суда предоставленный аппелянтом вывод с негативным результатом осмотра на состояние наркотического опьянения, который он позднее прошел в медицинском учреждении Ровно по собственной инициативе, поскольку такой осмотр был проведен вне порядка, установленного положениями ст. 226 КУпАП и Инструкцией о порядке выявления у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или нахождения под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Украины, Министерства здравоохранения Украины от 9 ноября 2015 года № 1452/735.

Кроме того, аппелянту не инкриминировалось управление в состоянии наркотического опьянения, а отказ от прохождения осмотра в соответствии с установленным порядком.

Отсутствуют в материалах дела и сведения о неправомерных действиях сотрудников полиции при составлении протоколов об административных правонарушениях.

Вина водителя в нарушении п. 2.5 ПДД и совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУпАП, подтверждается совокупностью собранных в деле доказательств, которые полностью согласуются между собой.

Так как постановление Ровенского апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке, нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 17 000 гривен. Кроме того, суд на год лишил его права управлять транспортными средствами.

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