Трое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В ВККС проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки 5 судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

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В четверг, 10 апреля, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Гаевый Александр Викторович — Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области — 773,25 — соответствует занимаемой должности

Гукова Руслана Михайловна — Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области — 785,5 — соответствует занимаемой должности

Мартынюк Виталий Борисович — Новоайдарский районный суд Луганской области — 710,375 — соответствует занимаемой должности

Гаврилюк Василий Александрович — Черкасский окружной административный суд — перерыв

Мисечко Николай Николаевич — Оболонский районный суд города Киева — перерыв.

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