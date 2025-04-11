Трое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В четверг, 10 апреля, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Гаевый Александр Викторович — Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области — 773,25 — соответствует занимаемой должности
Гукова Руслана Михайловна — Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области — 785,5 — соответствует занимаемой должности
Мартынюк Виталий Борисович — Новоайдарский районный суд Луганской области — 710,375 — соответствует занимаемой должности
Гаврилюк Василий Александрович — Черкасский окружной административный суд — перерыв
Мисечко Николай Николаевич — Оболонский районный суд города Киева — перерыв.
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