В Николаеве из-за снега и метели электротранспорт движется с задержками – видео

В Николаеве сложные погодные условия.

Источник фото: Александр Сенкевич

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В Николаеве из-за сложных погодных условий, а именно снега и метели, движение электротранспорта осуществляется с задержкой.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«В связи с усложненными погодными условиями, движение троллейбусов и трамваев в Николаеве осуществляется с задержкой графиков движения», - написал он.

Также, по его словам, осложнено движение автодорогами. В настоящее время коммунальные работники продолжают работы в разных районах города, а также обрабатывают улицы противогололедными реагентами.

Видео: Александр Сенкевич

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