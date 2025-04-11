Суд не нашел доказательств вины мужчины по делу о тяжелом телесном повреждении, повлекшем смерть

Сторона обвинения не доказала виновность мужчины в деле смерти от телесных повреждений.

Фото: Суспільне Полтава

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Октябрьский районный суд Полтавы вынес оправдательный приговор по делу о тяжких телесных повреждениях, которые привели к смерти. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно обвинительному акту, пенсионер обвинялся в причинении 3 марта 2023 года в одной из квартир города Полтавы тяжких телесных повреждений потерпевшему, что привело к его смерти. Перед этим потерпевший, обвиняемый и ранее судимый гражданин совместно употребляли спиртные напитки.

«При решении вопроса о достаточности установленных в ходе состязательного судебного разбирательства доказательств для признания лица виновным суд руководствовался стандартом доказательства (стандартом убеждения), согласно которому никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении уголовного правонарушения и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет вину лица вне разумного сомнения.

Стандарт доказательства вне разумного сомнения означает, что совокупность обстоятельств дела, установленных в ходе судебного разбирательства, исключает любое другое разумное объяснение события, являющегося предметом судебного разбирательства, кроме того, что инкриминированное преступление было совершено, и обвиняемый является виновным в его совершении. Для соблюдения этого стандарта недостаточно, чтобы версия обвинения была только более вероятной, чем версия защиты.

Законодатель требует, чтобы любой обоснованный сомнение в той версии события, которую представило обвинение, было опровергнуто фактами, установленными на основании допустимых доказательств, и единственная версия, которой разумный и беспристрастный человек может объяснить всю совокупность фактов, установленных в суде, является та версия событий, которая дает основания для признания лица виновным по предъявленному обвинению», — отметили в суде.

Версия обвинения о совершении преступления пенсионером не объясняла все установленные судом обстоятельства, возможными были и другие версии, в том числе относительно причастности к совершению преступления ранее судимого за аналогичные преступления, который также находился в квартире потерпевшего.

Суд учел, что обвиняемый своей вины не признал и категорически отрицал, что причинил потерпевшему какие-либо телесные повреждения. При этом он сам вызвал и сопровождал работников полиции, никаких подозрений по внешним признакам не вызвал. У него не было изъято орудий преступления, на его теле не было обнаружено следов, характерных для причинения кому-либо телесных повреждений во время освидетельствования, в том числе на руках и голове.

На месте происшествия не было найдено доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что именно обвиняемый наносил потерпевшему тяжкие телесные повреждения и имел для этого какие-либо мотивы. Ни один из допрашиваемых судом свидетелей об этом не указал.

С полным текстом приговора можно ознакомиться в ЕГРСР под № 554/5917/23.

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