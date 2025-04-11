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Суд не знайшов доказів вини чоловіка у справі про тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті

11:56, 11 квітня 2025
Сторона звинувачення не довела винуватість чоловіка у справі про смерть від тілесних ушкоджень.
Суд не знайшов доказів вини чоловіка у справі про тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті
Фото: Суспільне Полтава
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Октябрський районний суд Полтави ухвалив виправдувальний вирок у справі про тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Згідно з обвинувальним актом, пенсіонер обвинувачувався у заподіянні 3 березня 2023 року у одній з квартир міста Полтави тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, що спричинило його смерть. Перед цим потерпілий, обвинувачений та раніше судимий громадянин спільно вживали спиртні напої.  

«При вирішенні питання про достатність встановлених під час змагального судового розгляду доказів для визнання особи винуватою суд керувався стандартом доведення (стандартом переконання), згідно з яким ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину. Для дотримання цього стандарту недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту.

Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред’явленим обвинуваченням», — зазначили у суді.

Версія обвинувачення про вчинення злочину пенсіонером не пояснювала всі встановлені судом обставини, можливими були й інші версії, зокрема, щодо причетності до вчинення злочину раніше судимого за аналогічні злочини, який теж перебував у квартирі потерпілого.

Суд врахував, що обвинувачений своєї провини не визнав та категорично заперечував, що заподіював потерпілому будь-які тілесні ушкодження. При цьому сам викликав та супроводжував працівників поліції, жодних підозр за зовнішніми ознаками не викликав. У нього жодних знарядь злочину не вилучено, на його тілі слідів, характерних для спричинення кому-небудь тілесних ушкоджень під час освідування не виявлено, зокрема, на руках та голові. 

На місці події не виявлено доказів, які би свідчили про те, що саме обвинувачений наносив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження та мав для цього якісь мотиви. Жоден із допитаних судом свідків про це не вказав.

З повним текстом вироку можна ознайомитись в ЄДРСР за № 554/5917/23.

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