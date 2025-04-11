У Миколаєві через сніг та хуртовину електротранспорт рухається із затримками – відео

У Миколаєві складні погодні умови.

Джерело фото: Олександр Сєнкевич

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У Миколаєві через складні погодні умови, а саме сніг та хуртовину, рух електротранспорту здійснюється із затримкою.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«У зв'язку з ускладненими погодними умовами, рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві здійснюється з затримкою графіків руху», - написав він.

Також, за його словами, ускладнений рух автодорогами. Наразі комунальні працівники продовжують роботи в різних районах міста, а також обробляють вулиці протиожеледними реагентами.

Відео: Олександр Сєнкевич

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