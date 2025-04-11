Трьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

У ВККС проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 5 суддів місцевих судів.

Фото: vkksu.gov.ua

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У четвер, 10 квітня, в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Гаєвий Олександр Вікторович - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області - 773,25 - відповідає займаній посаді

Гукова Руслана Михайлівна - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області - 785,5 - відповідає займаній посадіМартинюк Віталій Борисович - Новоайдарський районний суд Луганської області - 710,375 - відповідає займаній посаді

Гаврилюк Василь Олександрович - Черкаський окружний адміністративний суд - перерва

Місечко Микола Миколайович - Оболонський районний суду міста Києва - перерва.

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