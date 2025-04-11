Чинне законодавство не наділяє водія правом обирати медичний заклад для проведення огляду на визначення стану наркотичного сп’яніння, — суд

Водій відмовився пройти медичне освідування після зупинки поліцією, за що місцевий суд оштрафував його на 17 000 гривень, а сам він оскаржив це в апеляційний суд.

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36-річний водій з міста Сарни Рівненської області відмовився пройти медичне освідування в найближчій лікарні після того, як його зупинили патрульні. За цю відмову місцевий суд оштрафував його відповідно до частини 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Не погодившись із таким судовим рішенням, водій оскаржив його до Рівненського апеляційного суду, вказавши в апеляційній скарзі на порушення з боку працівників поліції порядку його огляду та складання адмінматеріалів, заперечував факт керування іномаркою «Ауді А6» та, найголовніше — відмову від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння в КП «ОПЛ с.Орлівка», крім того зазначив, що пройшов його у спеціалізованому закладі Рівного.

Просив скасувати оскаржувану постанову суду першої інстанції, а провадження закрити.

Рівненський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив оскаржувану адмінправопорушником постанову суду без змін за наступних підстав.

Відомо, що автомобіль марки «Ауді А6» патрульні поліції зупинили в місті Сарни за порушення Правил дорожнього руху України. Припустивши за зовнішніми ознаками і поведінкою водія іномарки наявність наркотичного сп’яніння, запропонували йому пройти обстеження в найближчому спеціалізованому комунальному закладі «ОПЛ с.Орлівка».

Водій відмовився від огляду, і підтвердженням цьому є відеозапис з нагрудної камери одного з поліцейських, які після цього склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП та всі інші необхідні документи для скерування до суду.

Не слід брати до уваги й твердження апелянта про те, що він наполягав пройти огляд в Рівному, оскільки чинне законодавство не наділяє водія правом обирати медичний заклад для проведення огляду на стан наркотичного сп’яніння.

Ще менше заслуговує на увагу суду наданий апелянтом висновок з негативним результатом огляду на стан наркотичного сп’яніння, який він пізніше пройшов у медичному закладі Рівного за власної ініціативи, оскільки такий огляд був проведений поза межами порядку, що встановлений положеннями ст. 226 КУпАП та Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженою Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 9 листопада 2015 року № 1452/735. Крім того, апелянтові не інкримінувалося керування у стані наркотичного сп’яніння, а відмова від проходження огляду відповідно до встановленого порядку.

Відсутні у матеріалах справи й відомості щодо неправомірних дій працівників поліції під час складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Вина водія у порушенні п. 2.5 ПДР та вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, які повністю узгоджуються між собою.

Оскільки постанова Рівненського апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає, порушникові доведеться сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень. Крім того, суд на рік позбавив його права керувати транспортними засобами.

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